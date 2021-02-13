فيسبوك تسعى لمنافسة تطبيق كلوب هاوس

كشفت مصادر أن العملاقة الأمريكية شركة فيسبوك تعمل على إصدار نسختها الخاصة من تطبيق الدردشة الصوتية ، لمنافسة تطبيق كلوب هاوس Clubhouse.

وتتي هذه التسريبات بعد أقل من أسبوع من ظهور الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ على تطبيق كلوب هاوس ،

وأثار تطبيق ”كلوب هاوس“، وهو منصة تواصل اجتماعي بها غرف للدردشة الصوتية والنصية، والتي لا يدخلها المستخدمون سوى بالدعوة، ضجة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال أشخاص مطلعون على المسألة لصحيفة ”نيويورك تايمز“ إن المديرين التنفيذيين لفيسبوك أمروا الموظفين بإنشاء غرف للدردشة الصوتية فقط، والتي تعرف داخل الشركة حتى الآن باسم فاير سايد ”Fireside“.

ويعتقد الخبراء أن زوكربيرغ قد استخدم تطبيق ”كلوب هاوس“ لاستطلاع المنافسة في مبادرة شركته الجديدة، فبعد لحظات من انتشار أخبار ظهوره المفاجئ على ”كلوب هاوس“، امتلأ تويتر بالمحادثات حول دوافع الرئيس التنفيذي.

وقالت سال رودريغيز في تغريدة: ”كان من الصعب عدم التساؤل بينما كنت استمع لدردشة مارك زوكربيرغ على كلوب هاوس، عن دوافعه، ومتى ستطرح فيسبوك نسختها الخاصة من هذا المنتج“.

وأشارت مستخدمة أخرى تدعى إيمي، إلى أن زوكربيرغ قد يطور غرف دردشة صوتية ضمن تطبيقات فيسبوك وماسينجر وواتساب.

ووفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ قالت مصادر مطلعة على المسألة إن زوكربيرج كان مهتمًا منذ فترة طويلة بأشكال الاتصالات الصوتية، ولكن فاير سايد لا يزال في ”مراحل التطوير الأولى“.