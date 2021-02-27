فيسبوك تطلق تطبيق “BARS” لمنافسة تيك توك

من المقرر أن تطلق شبكة ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تطبيقا جديدا يحمل اسم ”BARS“ سيكون مماثلا للتطبيق الصيني الشهير تيك توك.

الفارق بين التطبيقين، أن ”BARS“ سيركز بشكل أكثر على موسيقى الراب وهذه التجربة تهدف لمنح فناني الراب الطموحين والصاعدين فرصة لتسجيل أعمالهم بوضوح واحترافية كما لو أنها تمت داخل الإستديوهات المتخصصة ثم مشاركتها بعد ذلك عبر المنصة.

ويتيح التطبيق الجديد لمغني الراب إيقاعات مختلفة للاختيار بينهم لتسجيل أعمالهم ويمكنهم أيضا كتابة أغانيهم بشكل مباشر على التطبيق، حيث سيدعمهم باقتراحات كثيرة أثناء كتابتهم لأغانيهم فضلا عن توافر فلترات لتنقية الصوت والصورة حتى يظهر العمل بشكل احترافي.

ويوفر ”BARS“ أيضا خاصية يطلق عليها ”التحدي“، وهي لعبة يستطيع المهتمون بموسيقى الراب تجربة الغناء بأنفسهم من خلال كلمات مقترحة وإيقاعات مناسبة من أجل الترفيه والاستمتاع فقط بعيدا عن إظهار الموهبة.

وأفاد موقع ”تيك كرنش“، بأن ”NEP وهو فريق البحث والتطوير والمسؤول عن تجربة الأشياء الجديدة لشركة فيسبوك عمل على إصدار هذا التطبيق على غرار تطبيق تيك توك“.

وهذا التطبيق هو الثاني الذي يُطلقه الفريق بعد تطبيق ”Collab“ المتخصص في مقاطع الفيديو الموسيقية وسيتمكن المستخدم من مشاركة الفيديو من التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويحتوي التطبيق أيضا على أدوات ووظائف عديدة توجد في الشاشة الرئيسة التي تظهر للمستخدمين إضافة إلى قنوات للأخبار والتوصيات.