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فيسبوك تعترف "بالخلل الكبير"

4 - أكتوبر - 2021
فيسبوك

شعار "فيسبوك"

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اعترفت شركة فيسبوك عن الخلل الكبير الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها يوم الاثنين، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل

وباستخدام موقع تويتر، نشر حساب فيسبوك تغريدة أكد فيها أن فيسبوك على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون عليه لإصلاح الخلل.

وقالت فيسبوك نعلم أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج

وكانت تقارير قد أشارت عن تعطل خدمات مواقع وتطبيقات شركة فيسبوك، وهي فيسبوك وواتساب وإنستغرام، مما شل حركة وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتور”، بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

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