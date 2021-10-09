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فيسبوك تكشف سبب انقطاع الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع‎‎

9 - أكتوبر - 2021
فيسبوك

فيسبوك

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قدمت شركة ”فيسبوك“ المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، اعتذارها للمستخدمين عن اضطراب الخدمات لمدة ساعتين، يوم الجمعة، وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات.

وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي، وتطبيقات إنستجرام، وماسنجر، وورك بليس، تأثرت بأحدث انقطاع.

وقالت في بيان: ”نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسنَ له استخدام منتجاتنا خلال الساعتين الأخيرتين.. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن“.

وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسة على تطبيق إنستجرام، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر.

ومن جديد لجأ المستخدمون إلى موقع ”تويتر“ لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات فيسبوك خلال الأسبوع الماضي.

وعزز انقطاع الخدمة لمرتين في غضون أيام الضغوط على ”فيسبوك“ بعدما تحولت موظفة سابقة في الشركة إلى واشية، واتهمت الشركة، يوم الأحد، بتغليب تحقيق أرباح على مكافحة خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات الخاطئة.

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