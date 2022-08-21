فيسبوك خارج قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية

كانت الأمور تسير في مصلحة فيسبوك خلال الأعوام الماضية منذ تأسيسها وصولا إلى عام 2016 الذي تغيرت فيه المعادلة.

يعاني تطبيق منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل المحافظة على وجوده في قائمة أكثر 10 تطبيقات تنزيلا على الأجهزة الذكية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه مع تحول المستخدمين الشبان إلى منصات التواصل الاجتماعي الأحدث مثل تيك توك وبي ريال، تعاني المنصات التقليدية مثل فيسبوك من أجل المحافظة على شعبيتها عبر المتجر الإلكتروني آب ستور بالولايات المتحدة.

خروج متكرر

على سبيل المثال، خرج تطبيق فيسبوك في العام الماضي من قائمة التطبيقات المجانية العشرة الأكثر تنزيلا سبع مرات. لكن في عام 2022، ارتفع عدد مرات خروج التطبيق من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشير إلى أن فيسبوك قد يخرج من القائمة تماما بفضل تزايد شعبية التطبيقات الجديدة المنافسة.

وخلال النصف الأول من العام الماضي خرج فيسبوك من قائمة التطبيقات العشرة الأوائل ست مرات فقط، لكن في النصف الأول من العام الحالي خرج التطبيق من القائمة 59 مرة.

كما ظل التطبيق خارج قائمة التطبيقات العشرة الأوائل لمدة 37 يوما متصلة خلال العام الحالي، في حين كانت الفترة الأطول في العام الماضي يومين فقط.

تراجع شعبية فيسبوك

كما أكد تحليل جديد لبيانات متجر التطبيقات آب ستور قدمته منصة داتا دوت أيه.آي تراجع شعبية تطبيق فيسبوك، حيث أشار إلى خروج التطبيق من قائمة التطبيقات العشرة الأكثر تنزيلا في الولايات المتحدة 4 مرات خلال العام الماضي، مقابل 110 أيام خلال العام الحالي. وتركزت فترة خروج التطبيق من قائمة العشرة الأوائل خلال شهور نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو الماضية.

تراجع المستخدمين

تراجع عدد مستخدمي فيسبوك بين صفوف المراهقين الأمريكيين في السنوات الأخيرة، بحسب دراسة أجراها مركز “بيو” للأبحاث ونُشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتبوأت منصتا يوتيوب (Youtube) وتيك توك (Tik Tok) صدارة المنصات الترفيهية الأكثر استقطاباً للمراهقين الأمريكيين سنة 2022 (في ما عدا ألعاب الفيديو).

ولاحظ مركز الأبحاث أنّ نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة ويتصفحون فيسبوك تراجعت من 71% عام 2015 إلى 32% عام 2022.

أما تيك توك (Tik Tok) فيستخدمه “أحياناً” 67% من المراهقين في الولايات المتحدة و”بشكل دائم تقريباً” 16% منهم.