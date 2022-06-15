فيسبوك ستدعم نقل محادثات واتساب من الأندوريد إلى iOS

كشف مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عبر صصفحته الرسمية، عن توفير خدمة دعم المستخدمين قريباً لنقل محادثاتهم على تطبيق الواتساب من منصة الأندوريد إلى منصة iOS.

يبدأ واستاب الآن في دعم المستخدمين بالقدرة على نقل المحادثات بسلاسة بين أجهزة الأندوريد وهواتف الأيفون، حيث سيتاح للمستخدم نقل تاريخ المحادثات كاملة بمحتوى الفيديو وأيضاً الرسائل الصوتية.

من جانب أخر أكدت صفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب على أن ميزة نقل الدردشة الجديدة لن تدعم نقل تاريخ المكالمات التي أجريت في تطبيق الواتس اب، أو عرض الإسم بين المنصات.

ولقد أكد “ مارك زوكربيرغ” على أن دعم ميزة نقل المحادثات في تطبيق الواتس اب يعد خطوة كبيرة في تطبيق المراسلة لدعم أنظمة التشغيل بكفاءة أعلى.

كما أشار زوكربيرغ أن عملية نقل المحادثات ومحتوى الفيديو ستدعم التشفير أيضاً end-to-end لحماية المستخدم حتى بعد نقل المحتوى.

أيضاً من المقرر أن يتطلب تنفيذ العملية تثبيت تطبيق “Move to iOS” على هاتف الأندوريد لتتم عمليات النقل، كما يتطلب نظام Android 5.0 Lollipop، ونظام iOS 15.5 على هاتف الأيفون.