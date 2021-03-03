فيسبوك عن نظارتها الذكية القادمة: لن تكون قريبة مما تأمل الشركة تحقيقه

قدم المدير المالي لشركة فيسبوك، (ديفيد وينر) David Wehner، نظرة ثاقبة على النظارات الذكية التي تبنيها الشركة بالتعاون مع العلامة التجارية Ray Ban، قائلاً: إن الجهاز القادم لن يكون قريبًا مما تأمل شركة التكنولوجيا تحقيقه باستخدام تقنية الواقع المعزز.

وقال وينر، متحدثًا في مؤتمر Morgan Stanley للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات: المنتج الأول الذي سنمتلكه في وقت لاحق من هذا العام في تلك المساحة لن يكون قريبًا من المكان الذي نريد أن نصل إليه في النهاية، لكنها نظارات ذكية من Ray Ban بالشراكة مع Luxottica.

وأعلنت فيسبوك عن الأجهزة القادمة في شهر سبتمبر 2020، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول الميزات أو الإمكانات التي يشملها المنتج القادم، حيث إن التفاصيل الوحيدة التي كشفت عنها الشركة هي أن النظارات الذكية تصدر في وقت ما في عام 2021.

وقال (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في شهر سبتمبر أثناء الإعلان عن الجهاز: هذه علامة فارقة كبيرة في البدء في دمج التقنيات الأساسية مع النظارات العادية ومعرفة كيفية استخدام الناس لها.

وانضمت مايكروسوفت وجوجل وآبل وأمازون إلى فيسبوك من بين الشركات التي تتسابق لبناء وإطلاق نظارات الواقع المعزز الذكية كجيل جديد من أجهزة الحوسبة.

وأوضح وينر أن تقنيات الواقع المعزز والافتراضي تظل مجالات استثمار رئيسية لشركة فيسبوك، وقال: نحن نستثمر بشكل كبير في الواقع المعزز.

وأضاف: هناك الكثير من التقنيات الأساسية التي نحتاج إلى بنائها على مدى فترة طويلة من الزمن للوصول إلى هناك، ولدى الواقع المعزز والافتراضي القدرة على أن يكونا المنصة التالية التي نعتقد أنها تمثل التطور الطبيعي لثراء الحوسبة مع الجانب الاجتماعي، وهذا هو السبب في أننا نستثمر بشكل كبير في هذا المجال.

وأكد (أندرو بوسورث) Andrew Bosworth، رئيس الأجهزة في فيسبوك، الأسبوع الماضي أن الشركة تفكر في دمج تقنية التعرف على الوجه مع النظارات الذكية إذا أراد الناس هذه الميزة.

وكرر بوسورث أيضًا أن فيسبوك في طريقها لإطلاق نظارات Ray Ban الذكية في وقت ما في عام 2021.

وقال: نحن نعمل بجد مع شريكنا Luxottica للتأكد من أن الشكل مناسب، والوظائف جيدة، والتكامل مفيد.