الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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فيسبوك: متسللون إيرانيون يستهدفون أفراداً في القوات الجوية الأميركية

منذ 6 ساعات
فيسبوك

فيسبوك

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عطّلت شركة فيسبوك مجموعة من المتسللين الإيرانيين الذين أنشأوا ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلوا روابط خبيثة مستهدفة إلى الضحايا في محاولة للتجسس على مقاولي وزارات الدفاع الغربيين والعسكريين.

وأوضحت فيسبوك أن المتسللين أجروا عملية معقدة لكسب ثقة ضحاياهم، متنكرين في كثير من الأحيان كممثلين لشركات الطيران والدفاع لبناء علاقات عميقة مع أهدافهم قبل توجيههم إلى مواقع ويب احتيالية.

على الرغم من أن المواقع تبدو وتتصرف مثل نظيراتها الحقيقية، بما في ذلك موقع عمل وزارة العمل الأمريكية، فقد تم تصميمها لسرقة البيانات وفحص أنظمة الكمبيوتر.

وأفاد فيسبوك أن المجموعة ركزت على الأفراد الذين يعملون في الجيش الأمريكي وصناعة الدفاع، كما استهدفت ضحايا مماثلين في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقال مايك دفيليانسكي، رئيس تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك، لشبكة CNN، إن الشركة قامت بتعطيل “أقل من 200 حساب نشط” على منصتها المرتبطة بالحملة الإيرانية، وأبلغت عددًا مشابهًا من مستخدمي فيسبوك بأنهم ربما استهدفوا من قبل المجموعة.

وأشارت الشركة إلى أن الحملة الإيرانية امتدت إلى ما وراء فيسبوك واستخدمت أيضًا منصات وتقنيات مراسلة أخرى، بما في ذلك البريد الإلكتروني. ومع ذلك، من الصعب معرفة مدى نجاح حملة التجسس.

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