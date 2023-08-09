ما حقيقة تخلي "ميتا" عن "فيسبوك مسنجر"؟

بعد 28 سبتمبر سيتعين على مستخدمي “أندرويد” التخلي عن “فيسبوك مسنجر” باعتباره تطبيق الرسائل النصية المخصص لهم.

أعلنت Meta عن التغيير يوم الاثنين على صفحة الدعم الخاصة بها، ما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لإرسال واستقبال الرسائل النصية سيضطرون إلى إيجاد طريقة جديدة للاتصال.

لم يشرح التطبيق المملوك لمارك زوكربيرغ هذه الخطوة، لكن يُشاع أن “مسنجر” قد يجرى إصلاحا جذريا في سبتمبر.

وتعتبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) معيار الصناعة الذي تم إنشاؤه منذ عقود من أجل الاتصالات النصية بين أجهزة الاستدعاء والهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية الأخرى.

ويتكهن مراقبو الصناعة ومستخدمو “مسنجر” المتخصصون بأن توافق الرسائل القصيرة للتطبيق قد يؤدي إلى عودة أخرى أو ربما يتم طيها في “واتس آب”، والذي يستخدم على نطاق واسع على الهواتف المحمولة.

وفي غضون ذلك، سيتعين على مستخدمي “مسنجر” تعديل عاداتهم. وستظل قادرا على إرسال واستقبال رسائل SMS عبر شبكتك الخلوية، وفقا لإشعار تم نشره في مركز مساعدة “مسنجر”، “والوصول إلى محفوظات رسائل SMS الخاصة بك من خلال تطبيق المراسلة الافتراضي الجديد بهاتفك.

واستمر الإشعار: “إذا لم تختر تطبيق المراسلة الافتراضي الجديد الخاص بك، فستنتقل رسائل SMS تلقائيا إلى تطبيق المراسلة الافتراضي بهاتفك، مثل تطبيق Android Messages”.

وفي عام 2016، بدا كما لو أن “فيسبوك” يأمل في أن يتمكن “مسنجر” من منافسة الاستخدام الواسع النطاق لـ iMessage من آبل ورسائل Google Android عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.