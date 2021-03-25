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فيسبوك يحرم كاتباً من حسابه.. بسبب شريحة جبن

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 6:05 مساءً
فيسبوك

فيسبوك

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أصيب كاتب بريطاني بخيبة أمل بعد أن منعه موقع “فيسبوك”، من استخدام شريحة جبن كصورة في حسابه الشخصي.

قال إيفان بوب، البالغ من العمر 59 عاما، إنه حرم من حسابه لمدة أسبوعين لأنه وضع صورة رمزية بهدف الضحك، بحسب صحيفة “ذا صن”.

وقال بوب “أحد الأسباب التي قد تجعلهم (العاملون في موقع فيسبوك) يتخلصون منك هو التظاهر بأنك شخص آخر”.

وأضاف قائلا: “ربما لأني وضعت صورة الجبن الرمزية. لقد كانت مجرد شريحة من جبن إمينتال”.

وأشار إلى أن هذه الشريحة “كانت تبدو كوجه، تشبه الدب القطبي إلى حد ما، لقد كان مجرد شيء سخيف”.

وذكر أن حسابه توقف لمدة أسبوعين، ومن أجل استعادته مجددا طلب منه “فيسبوك” أن يدخل كودا ويرسل صورة لبطاقة هويته لإثبات حقيقة شخصيته.

يذكر أن إيفان خبير التكنولوجيا، قد أسس مجلتين متخصصتين في الإنترنت، وصاغ مصطلح “مقهى الإنترنت” في التسعينيات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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