فيسبوك يفرض سياسة جديدة بشأن مشاركة الأخبار القديمة

وسيصدر الموقع تحذيرا للمستخدم عندما يوشك أن يشارك أخبارا ومقالات تزيد عمرها عن 90 يوما (3 أشهر)، ولكن سيظل في إمكانه مشاركتها رغم ذلك التنبيه، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وتسعى شركة “فيسبوك” من خلال سياسة النشر الجديدة إلى جعل المحتوى على نظامها الأساسي حديث ويتسم بمصداقية أكثر لدى القراء.

وتوضح في بيان لها: “تم تطوير الميزة استجابة للمخاوف من إمكانية مشاركة المقالات الإخبارية القديمة في بعض الأحيان على أنها أحداث حالية، فمثلا يمكن مشاركة مقال إخباري عن هجوم إرهابي وقع منذ بضع سنوات كما لو أنه حدث في الآونة الأخيرة، ما يمكن أن يسبب للقارئ سوء فهم للأحداث الجارية”.

وتضاف ميزة “فيسبوك” الجديدة إلى إجراء شبكات تواصل اجتماعي أخرى لتغييرات في طريقة مشاركة المنشورات عبر منصاتهم، ومنها تطبيق “إنستغرام” الذي أصبح ينبه مستخدميه من أن بعض منشوراتهم قد تحمل إساءة، كما أعلن موقع التغريدات “تويتر” الشهر الماضي أنه سيختبر ميزة لتشجيع مستخدميه على قراءة المقالات الإخبارية قبل إعادة نشرها على حساباتهم.

Facebook to warn users before they share old news articles https://t.co/wEnBdFprLd pic.twitter.com/9aHXJvc0xj

— The Verge (@verge) June 26, 2020