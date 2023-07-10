فيفو تطلق سماعة الرأس iQOO TWS 1 اللاسلكية

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية iQOO TWS 1 الجديدة، التي تمتاز بنقل الموسيقى عن طريق تقنية البلوتوث بجودة CD وخالية من الفقدان.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة iQOO TWS 1 تعتبر واحدة من أولى الموديلات، التي تدعم تقنية كوالكوم aptX Lossless، ويتيح برنامج ترميز الموسيقى عن طريق البلوتوث إمكانية ضغط الموسيقى بجودة CD ونقلها لاسلكيا بدون فقدان.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية iQOO TWS 1 الجديدة بدعم العديد من التقنيات المتطورة مثل aptX Adaptive وAAC وSBC وLC3، بالإضافة إلى معيار البلوتوث SIG، الذي يتيح جودة صوت أفضل مع استهلاك طاقة أقل.

وفي وضع الألعاب فإنه يمكن الوصول إلى زمن انتقال 54 مللي ثانية بفضل الاعتماد على تقنية كوالكوم S3، كما تشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغل ديناميكي 2ر12 ملم في نطاق تردد 5 هرتز إلى 40 كيلوهرتز.

وتوفر سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة العديد من أوضاع التشغيل مثل Super Bass ووضع الأصوات الواضحة لمواءمة جودة الصوت حسب المواقف المختلفة، مع تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D Audio وتقنية البلوتوث متعدد النقاط، والتي توفر إمكانية توصيل السماعة بجهازين مختلفين في نفس الوقت.

وأكدت الشركة الصينية أن وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة تتيح إخفاء الضوضاء المحيطة المزعجة حتى 40 ديسيبل، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5ر10 ساعة وتوفر علبة الشحن إمكانية شحن سماعة الرأس اللاسلكية ثلاث مرات بشكل كامل.