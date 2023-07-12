في أقل من أسبوع.. حوالي 100 مليون مستخدم في تطبيق "ثريدز"

سجل تطبيق “ثريدز” Threads، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي يهدف إلى منافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، وفقًا لبيانات جديدة.

ووفقاً لموقع “BBC” t هذا يعني أن تطبيق “ثريدز” Threads الذي أطلقته ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام قد تجاوز رقمًا قياسيًا، أكده تطبيق ChatGPT الخاص بـ Open AI.

وقد نُشر “ثريدز” على متاجر تطبيقات Apple و Android في 100 دولة الأربعاء الماضي، إلا أنه غير متوفر في أوروبا حتى الآن بسبب عدم اليقين بشأن تشريعات خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا التي تمتلك فيسبوك أيضًا، إن التطبيق كان لديه 10 ملايين مستخدم خلال الساعات السبع الأولى من الإطلاق وأكثر من 30 مليونًا بحلول صباح يوم الخميس، وبعد حوالي 24 ساعة، تضاعف هذا الرقم.

وفقًا للأرقام الواردة من منصة البيانات Quiver Quantitative، فإن قاعدة “ثريدز” عند 100 مليون تمثل أقل من ثلث 350 مليون مستخدم يعتقد أن Twitter يمتلكها.

أصبح بعض مستخدمي تويتر محبطين منذ أن تولى الملياردير إيلون ماسك زمام الأمور، فقد تم إلغاء آلاف الوظائف من ملكيته وأعلن عن عدد من التغييرات للمساعدة في تحقيق إيرادات على Twitter.

وقد ظهر منافسون آخرون مثل Mastodon و Bluesky لكنهم كافحوا بدون قاعدة مستخدمين موجودة.

استفاد تطبيق “ثريدز” من كونه مرتبطًا بـإنستغرام الذي يضم أكثر من مليار مستخدم.

سيعرض الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في تطبيق “ثريدز” رابطًا إلى ملفهم الشخصي في التطبيق في ملف إنستغرام الشخصي الخاص بهم ولكن هناك خيارًا لإخفاء ذلك.

من أجل التسجيل في تطبيق “ثريدز”، يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب على إنستغرام، إلى جانب ذلك، لا يمكن حذف ملف تعريف “ثريدز” الخاص بك دون حذف ملف تعريف إنستغرام المرتبط، ومع ذلك ، فإن إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads الخاص بك لن يؤدي إلى إلغاء تنشيط حساب إنستغرام الخاص بك.

تقول ميتا إن إلغاء التنشيط سيعني أن ملفك الشخصي في Threads ومنشوراتك وتفاعلاتك مع منشورات الآخرين لن تكون مرئية.