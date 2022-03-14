في إطار مواجهة التعليقات المسيئة.. "انستغرام" تطلق ميزة جديدة لمستخدميها

يواجه صانعو المحتوى او مستخدمو تطبيق “انستغرام” أثناء فيديوات البث المباشر، تعليقات مسيئة وخطاب كراهية من بعض المتابعين. وهذه المشكلة لا تقتصر على انستغرام وحسب، اذ انها ظاهرة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وتعرف بـ cyber bullying.

لكنّ شركة انستغرام، قررت ان تمنح المستخدمين تسهيلات اضافية لمواجهة هذا النوع من المشاكل على منصتها، من خلال ميزة جديدة تتيح لهم التحكم في ادارة فيديوات البث المباشر عن طريق مشرف (أو Moderator) للبث.

في التفاصيل، أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي أن ”صانعي المحتوى والقائمين على البث سيتمكنون من تعيين (مشرف) يملك العديد من أدوات التحكم في البث، ومنها القدرة على الإبلاغ عن التعليقات المسيئة وإزالة المشاهدين من البث أو إيقاف التعليقات لمُشاهد بعينه“.

وتعدّ الميزة الجديدة وسيلة فعالة للتحكم في تدفق المحتوى داخل البث، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسلوك غير اللائق أثناء المقاطع المباشرة، حيث شهدت المنصة العديد من الحوادث المؤسفة تم الإبلاغ عنها في الفترة الأخيرة، وفقا لموقع ”ذا فيرج“.

ومن الأمثلة على هذا السلوك غير اللائق، تعرضت الممثلة الباكستانية، هانيا أمير، في العام الماضي، لـ“التحرش الجنسي اللفظي“ من خلال التعليقات أثناء البث المباشر، ما أدى إلى انهيارها وإنهاء البث وهي تبكي.

ويعد الإشراف على البث المباشر تحديًا بطبيعته، لأنه يحدث في الوقت الفعلي للبث، حيث يستخدم بعض المشاهدين ذلك لمصلحتهم علما بأنهم يستطيعون الهروب بسلوكهم المسيء أو تعليقاتهم الضارة وسط الأعداد الكبيرة.

وأضافت الشركة الميزة الأخيرة (التي طورتها خلال الأشهر القليلة الماضية) لتوفير بعض الأمان الإضافي للبث المباشر، إضافة إلى تسهيل عملية إدارة المقاطع بسهولة.

وللاستمتاع بالميزة الجديدة، يمكن لصانعي المحتوى والمبدعين إضافة مشرف من خلال النقر على أيقونة الثلاث نقاط في شريط التعليقات أثناء البث المباشر، حيث يمكن البحث عن حساب معين، أو اختيار مستخدم من قائمة اقتراحات ”إنستغرام“.

والغريب في الأمر أن ميزة البث المباشر موجودة على منصة الصور منذ عام 2016، لكن الشركة انتظرت وقتًا طويلاً لإضافة ميزة المشرفين.

وكان آدم موسيري، رئيس شركة ”إنستغرام“، قد أعلن في بداية العام الجاري، أن ”الأولوية في العام الجديد للفيديو، حيث تأتي الميزة الجديدة وسط العديد من التحديثات والتجديدات التي أضافتها الشركة لتحسين خدمتها ولإرضاء مستخدميها“.

وأضافت الشركة أوائل الشهر الجاري ميزة ”أتمتة التسميات التوضيحية“ لمقاطع الفيديو الخاصة بالتطبيق، حتى يستطيع المستخدمون أصحاب الهمم الذين يعانون من الصمم وضعف السمع الوصول إلى التطبيق بسهولة.