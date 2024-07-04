في قبرص.. مرصد فضائي جديد لعشاق النجوم يهدف لإحياء مناطق معزولة

يبدو أن مرصدا فضائيا جديدا في قبرص ظهر في موقع تصوير فيلم من فئة الخيال العلمي جاهز للعمل.

يقع مرصد ترودوس في أعلى جبال ترودوس بوسط قبرص ويرى السماء بدون عوائق، وافتُتح في مايو أيار و بلغت تكلفته 1.77 مليون يورو (1.90 مليون دولار).

ويأمل صناع المرصد في أن يشجع المشروع الزوار على زيارة المناطق التي تأثرت بشكل متزايد بالتنمية الحضرية ويوسع المعرفة بالفلك.

وصمم المرصد الأشقاء الثلاثة إلينا ونيقوديموس وكاساندرا تسولاكيس، وهم مهندسون معماريون ومن عشاق الخيال العلمي.

وقالت إلينا تسولاكيس إن التشابه بين المرصد وسفن الفضاء لم يكن مقصودا لكن طبيعة المشروع تعطي تلقائيا هذا الانطباع.

وأضافت “نعم، قد يبدو المبنى من بعض الزوايا وكأنه سفينة فضاء. هل كان هذا هو القصد؟ لا، ولكن هذا ما حدث”.

وقال نيكوديموس تسولاكيس “إنشاء مبنى يميز المنطقة (أجريديا) جزء من رسالتنا وهدفنا الرئيسي ونعتقد أنه تحقق”.

والمرصد جزء من مشروع جيوستارز المدعوم من الاتحاد الأوروبي لإحياء المناطق الريفية المعزولة في أجزاء من قبرص واليونان، ومجهز بتلسكوب عاكس مقاس 20 بوصة تحت قبة دوارة بعرض 5.6 متر وتلسكوب شمسي تحت سقف يعمل بنظام هيدروليكي.