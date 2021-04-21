في لندن ... أمازون تفتتح صالونًا لتصفيف الشعر

أعلنت شركة أمازون أنها تخطط لافتتاح أول صالون لتصفيف الشعر في شرق لندن حيث تواصل عملاقة التجارة الإلكترونية استكشاف خطوط أعمال جديدة والترويج لبعض العناصر التي تبيعها عبر منصتها.

ويوجد صالون أمازون Amazon Salon عبر طابقين من مبنى في سبيتالفيلدز، وهي منطقة عصرية بالقرب من مدينة لندن تشتهر بالتسوق والمطاعم، سيكون مفتوحًا سبعة أيام في الأسبوع.

ويمتد صالون تصفيف الشعر عبر مساحة 1500 قدم مربع، ويبعد أقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام من مقر أمازون في المملكة المتحدة، ويمتلك مساحة كافية لنحو 5000 شخص، لكنه يتوفر البداية لموظفي أمازون فقط.

ويمكن للأفراد من الجمهور إجراء الحجوزات في الأسابيع المقبلة عن طريق الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة الصالون.

وقالت أمازون: إنها تستخدم Amazon Salon لتجربة عدد من التقنيات الجديدة، حيث تسمح تقنية الواقع المعزز للعملاء برؤية شكل الشعر بألوان مختلفة، بينما تسمح تقنية أخرى للعملاء بالإشارة إلى أحد المنتجات في الصالون وعرض المعلومات عبر شاشة العرض.

وإذا كانوا يرغبون في طلب العنصر، فيمكنهم مسح رمز الاستجابة السريعة الذي ينقلهم إلى صفحة المنتج عبر Amazon.co.uk.

وقالت أمازون: إنها تمنح العملاء أيضًا أحد حواسيب Fire اللوحية لاستخدامها خلال موعدهم.

وأضافت: صممنا هذا الصالون لكي يأتي العملاء ويختبروا بعضًا من أفضل التقنيات ومنتجات العناية بالشعر ومصممي الشعر، ونريد من هذا المكان الفريد أن يقربنا خطوة من العملاء، وسيكون مكانًا يمكننا فيه التعاون مع الصناعة واختبار التقنيات الجديدة.

ومن أجل الامتثال للوائح الفيروسات التاجية المستمرة في المملكة المتحدة، تخطط أمازون لاستخدام شاشات الفصل بين كراسي تصفيف الشعر.

ويتم تزويد العملاء أيضًا بقناع مجاني للوجه ومعقم، ويتم إجراء فحوصات درجة الحرارة.

ويأتي Amazon Salon بعد إطلاق الشركة لمتجر Amazon Professional Beauty في المملكة المتحدة، وهو متجر عبر الإنترنت يبيع منتجات التجميل الاحترافية بالجملة للشركات.

وقالت أمازون: إنه لا توجد خطط حاليًا لفتح أي Amazon Salon آخر بخلاف ذلك الموجود في لندن.

ومنذ إطلاقها بصفتها متجرًا للكتب عبر الإنترنت في عام 1994، تشعبت أمازون في عدد من الصناعات، وتدير اليوم أعمالًا في مجال الحوسبة السحابية وبث الموسيقى والفيديو والألعاب وتسوق البقالة والمزيد.