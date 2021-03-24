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قانون التكنولوجيا الآمنة بانتظار موافقة مجلس الشيوخ

24 - مارس - 2021
مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي

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قال السيناتور الأميركي مارك وارنر اليوم الاثنين إنه تحدث إلى موظفي الرئيس جو بايدن بشأن المادة 230، وهو قانون يحمي شركات التكنولوجيا، ويتوقع أن يقوم تشريع قدمه مؤخرا بإصلاح القانون، مما يلقى موافقة الجمهوريين.

وسيجعل مشروع القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية مثل غوغل (Google) وتويتر (Twitter) وفيسبوك (Facebook) عرضة أكثر للمساءلة حول قضايا المطاردات الإلكترونية، والمضايقات والتمييز على منصاتها من خلال تعديل القسم 230 الذي يحمي منصات التكنولوجيا من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

في فبراير/شباط، قدم وارنر، الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مع السيناتورين الديمقراطيين إيمي كلوبوشار ومازي هيرونو يسمى قانون التكنولوجيا الآمنة.

وقال وارنر “لدي أمل وأتوقع أن يصبح تشريعنا قريبًا من الحزبين” دون الخوض في تفاصيل. وأضاف أنه تحدث إلى طاقم بايدن وأنهم مهتمون بإجراء نقاش حول القسم 230، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لا يزال يطور موقفه الأوسع بشأن سياسة التكنولوجيا.

وهناك العديد من التشريعات من الديمقراطيين لإصلاح القسم 230 يتم تداولها بالكونغرس. كما يدفع العديد من المشرعين الجمهوريين بشكل منفصل لإلغاء القانون بالكامل بسبب قرارات منصات التكنولوجيا لتعديل المحتوى.

وقال الرؤساء التنفيذيون لغوغل وتويتر وفيسبوك سابقًا إن القانون ضروري لحرية التعبير على الإنترنت، ويمنحهم الأدوات لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية التعبير وتعديل المحتوى.

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