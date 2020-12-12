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قانون جديد يمنع مواقع التواصل من حذف التعليقات بشكل تعسفي

منذ ساعة واحدة
مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي

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من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية عن قانون جديد الأسبوع المقبل سيفرض على شركات التواصل الاجتماعي الالتزام بالحياد ويمنعها من حذف التعليقات “بشكل تعسفي” لمجرد أنها مثيرة للجدل، حسب ما أعلنت صحيفة “التايمز” .

وقالت الصحيفة إن وزراء بريطانيين سيعلنون يوم الثلاثاء المقبل عن تلك الخطط التي ستنفذها هيئة أوفكوم المسؤولة عن تنظيم الاتصالات.

وأضافت أن الشركات التي لن تفي بالالتزامات قد تواجه غرامات قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية، أو سيتم منعها من العمل في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الحكومة البريطانية قلقة من قيام شركات التواصل الاجتماعي بحذف “المحتوى المشروع” على أساس أنه مثير للجدل، وليس لأنه ضار أو غير دقيق.

وفي يناير عام 2019 قال وزير الصحة البريطاني إن هناك إمكانية لإغلاق أو حظر مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا خوفا على الصحة النفسية للمواطنين، إذا فشلت هذه المواقع بإزالة المحتوى الضار.

وكان وزير الصحة البريطاني قد دعا مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة المواد التي تحرض على إيذاء النفس أو على الانتحار.

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