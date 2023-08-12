السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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قبل الإعلان الرسمي.. تفاصيل جديدة حول Xiaomi Pad 6 Max 14

منذ 4 دقائق
Xiaomi Pad 6 Max 14

جهاز لوحي Xiaomi Pad 6 Max 14

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شاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية التي تستعرض مزيد من التفاصيل حول مواصفات Xiaomi Pad 6 Max 14.

ينطلق حدث شاومي القادم في 14 من أغسطس لكشف النقاب عن عدد من منتجات الشركة التي تتضمن جهاز Xiaomi Pad 6 Max 14 اللوحي مع هاتف الشركة القابل للطي Mix Fold 3.

ويأتي جهاز Xiaomi Pad 6 Max 14 بتصميم 2 في 1 بنظام تشغيل الأندوريد، كما يتميز الجهاز بشاشة LCD بحجم 14 إنش، ويدعم معدل تحديث 144Hz.

كما أكدت الإعلانات التشويقية على أن Pad 6 Max يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أيضاً يدعم الجهاز اللوحي نظام تبريد كبير بحجم 15839مم مربع.

ولقد أكد إعلان تشويقي أخر على أن Xiaomi Pad 6 Max 14 يأتي بقدرة بطارية 10000 mAh، كما يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن العكسي بقدرة 33W.

وفي إعلان تشويقي أخر أوضحت شاومي أن جهاز Xiaomi Pad 6 Max 14 يأتي بعدد 8 من المكبرات الصوتية لنظام صوتي قوي، لذا سيقدم آداء جيد في الألعاب وبث محتوى الفيديو والوسائط.

من جانب أخر تقدم شاومي الجهاز بواجهة تدعم التقسيم بعدد 4 من الطرق، ومن المقرر أن تكشف شاومي عن تفاصيل أكثر في الحدث الرسمي خلال الأيام المقبلة.

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