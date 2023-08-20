قبل الموعد المحدد.. لامبورغيني تكشف لأول مرة عن سيارتها الكهربائية

حققت شركة لامبورغيني الإيطالية للسيارات الفائقة نجاحاً في أسبوع مونتيري للسيارات لهذا العام، حيث كشفت لأول مرة عن سيارتها الكهربائية المستقبلية قبل سنوات من الموعد المحدد.

ومن المقرر أن تأتي سيارة “لامبورغيني لانزادور” ذات الخلوص الأرضي المرتفع، والتي تتميز بصفين من المقاعد، ولكن ببابين فقط، وفقاً لما ذكره موقع “ياهوو فاينانس”.

ويبدو طراز “لانزادور” مشابهاً في البصمة لسيارة “Urus SUV”، على الرغم من أنها “كوبيه” أكثر، وأقرب للسيارات السيدان من سابقتها ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي “Urus”.

كان من المقرر إطلاق السيارة في عام 2028، وبالتالي كان مفاجأة للكثيرين أن تكشف “لامبورغيني” عن سيارتها النموذجية قبل الإطلاق الفعلي.

وفيما يتعلق بمجموعة نقل الحركة، تقول “لامبورغيني”، إن “لانزادور” تتميز بمحرك كهربائي على كل محور، والذي يمكنه، في ظروف معينة، توفير طاقة قصوى تزيد عن 1 ميغاواط، أي ما يعادل أكثر من 1000 حصان.

ويحتوي نظام الدفع الرباعي أيضاً على توجيه نشط لعزم الدوران الإلكتروني على المحور الخلفي، مما يعني أنه يمكن تركيز القوة من اليسار إلى اليمين على المحور الخلفي، مما يوفر “سلوكاً ديناميكياً عند المنعطفات”.

من جانبه، قال رئيس قسم التصميم في لامبورغيني، ميتجا بوركرت، إن سيارة لانزادور مستوحاة من “سفن الفضاء”، كما أن المظهر الأمامي الثقيل للمقصورة والخطوط والتجاعيد الحادة تضفي عليها مظهر ثعبان فضائي من بُعد آخر”.

فيما قالت “لامبورغيني”، إن المقصورة الداخلية ستأتي من الجلد من مصادر مستدامة، وصوف ميرينو بنسبة 100% وهو أساساً من الكربون المتجدد بنسبة 100% والبلاستيك المعاد تدويره.

ولم تحدد الشركة السعر أو التوقيت الدقيق للطرح الفعلي للطراز الكهربائي الجديد.