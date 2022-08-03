قبيل الإعلان الرسمي.. صور توضح تصميم ومواصفات Vivo Y16

تستعد شركة Vivo الصينية خلال الفترة القادمة لتقديم هاتفها المتميز Vivo Y16 للأسواق، وقبيل الإعلان الرسمي، تم الكشف عن أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التي توضح تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

تستعد شركة Vivo لإطلاق عدد من إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Y والتي تشمل Vivo Y02s وVivo Y35 وأيضاً Vivo Y16.

ولقد رصد هاتف Y16 مؤخراً في قاعدة بيانات FCC وBIS استعداداً للإعلان المرتقب، كما شاركت صفحة “Appuals” صور ثلاثية الأبعاد توضح تصميم الهاتف، وتفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وتدعم Vivo الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.51 إنش، وتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يأتي بجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يتميز Vivo Y16 بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير أو لقطات macro، كما تتضمن الإعدادات فلاش LED.

أيضاً يدعم Y16 رقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة FunTouch OS 12، أيضاً يدعم الهاتف عدد من التقنيات مثل Extended RAM 2.0، وMulti Turbo 2.2، مع نمط الألعاب Ultra Game.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم شاحن 10W، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم منفذ USB C، ومدخل للسماعات 3.5مم، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0، أيضاً يتميز بأبعاد 163.95 في 75.55 في 8.19مم ووزن 183 جرام.