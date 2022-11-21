قبيل الإعلان المرتقب.. تعرف على مواصفات هاتف OnePlus 11 المميز

كشف أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف وان بلس القادم OnePlus 11 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

ويعد هاتف OnePlus 11 أول إصدارات وان بلس التي تنطلق للأسواق العام المقبل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن وان بلس تدعم هاتف OnePlus 11 بشاشة 2K أو Quad HD+، كما تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية.

كما تدعم وان بلس هذا الإصدار بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين UFS 4.0.

أيضاً يأتي OnePlus 11 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto ودعم تكبير بصري حتى مرتين.

كما يتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع 100W، أيضاً يدعم الهاتف تقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل Android 13 وواجهة OxygenOS 13.