قد تشفى جراحهم بشكل أسرع.. تقنية تطور قدرات الجنود عبر برمجة الخلايا!

قد يبدو الأمر أشبه بقوة خارقة لشخصية ولفيرين، لكن سلاح الجو الأمريكي يطور طريقة متطورة لمقاتلي الحرب في المستقبل تمكنهم من شفاء جروحهم في غضون دقائق معدودة.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” يتحدث عن أن الفرق حالياً ومن خلال العمل مع جامعة ميشيغان ، تستكشف تقنية إعادة برمجة الخلايا، لعلاج الجروح والحروق والإصابات الأخرى التي قد تحصل خلال المعارك ، بطريقة خمس مرات أسرع مما يحدث بشكل طبيعي في جسم الإنسان.

وتقوم عملية برمجة الخلايا بتعديل جينومها باستخدام البروتينات ، والتي تسمى بعوامل النسخ ، والتي بدورها توقف الجينات المختلفة بهدف تنظيم أنشطة مثل انقسام الخلايا ونموها ، وهجرة الخلايا وتنظيمها.

ويمكن إعطاء عوامل النسخ من خلال ضمادة قابلة للرشّ يتم تطبيقها مباشرة على الجروح ، والتي يمكنها أن تحول خلايا العضلات المكشوفة إلى خلايا جلد سطحية التي بدورها تغطي الجرح حتى يشفى بشكل أسرع.

ويستخدم الدكتور إنديكا راجاباكس ، أستاذ مساعد في الطب الحسابي والمعلوماتية الحيوية والرياضيات ، في جامعة ميشيغان ، مجهر تصوير الخلايا الحية لـلمشروع.

وستسمح هذه التقنية للباحثين برؤية داخل الخلايا الحية بدقة عالية الجودة لفهم عملية التئام الجروح بشكل أفضل.

وقال راجاباكسي: “هناك فرص مذهلة في الولايات المتحدة ، لا تراها في بقية العالم، تهدف لإضفاء الطابع الإنساني على العلوم وتلبية الاحتياجات الحرجة في الطب.

وأضاف: “لدينا الموارد اللازمة للقيام بذلك ، ومن واجبنا الاستفادة الكاملة منها، وبعد تعديل الجين ، يمكن كتابة التسلسل بحيث يتحول إلى نوع مختلف من الخلايا عند الضرورة.

فعلى سبيل المثال ، إذا أصيب جندي حيث تظهر عضلاته ، يمكن إعادة برمجة الخلايا في خلايا الجلد لتغطية الجرح بسرعة.

إنّ التكنولوجيا المتصورة تعمل مثل ضمادة “يتمّ رشها” ، بشكل يسمح تطبيق عوامل النسخ مباشرة على الجروح”.

وقد وضع راجاباكسي وفريقه خوارزمية موجهة بالبيانات لتحديد عوامل النسخ الصحيحة علمياً والتنبؤ بالنقاط الموجودة في دورة الخلية حيث يمكن لعوامل النسخ أن تؤثر بشكل أفضل على التغيير المطلوب.

ويعطي مجهر التصوير بالخلايا الحية، بيانات إضافية لزيادة تحسين جودة الخوارزميات.

وقال الدكتور فريدريك ليف ، مسؤول البرنامج في مجموعة الأنظمة الديناميكية ونظرية التحكم في AFOSR: “من النادر أن تقدم الرياضيات مثل هذه النتائج الواعدة بسرعة.’

ويضيف: “عادة ما يستغرق الأمر عقوداً لأبحاث الرياضيات الأساسية لجعلها في نماذج يمكن تطبيقها على التكنولوجيا، ومع ذلك، وفي حالة الدكتور راجاباكس ، استغرق الأمر بضع سنوات فقط.