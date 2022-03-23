قد تهزم الذهب.. قفزات "مشتعلة" تنتظر البيتكوين في 2022

أصدر مايك ماكجلون ، كبير استراتيجيي السلع في بلومبيرج إنتليجنس، قبل أسبوع نظرة صعودية جديدة على مستقبل البيتكوين (BTC) في ظل الظروف الكلية الحالية.

واشتهر ماكجلون بإيمانه بعملة البيتكوين التي تأتي من الاضطرابات المالية العالمية الأخيرة على القمة، حيث أكد بأن التضخم سيساعد في نهاية المطاف على “نضوج” البيتكوين كفئة أصول، مدعياً ​​أنها ستهزم الذهب من حيث العائدات.

وكتب ماكجلون: “في مواجهة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم والحرب ، قد يكون عام 2022 مهيئًا لعكس مخاطر الأصول ويمثل علامة فارقة أخرى في نضج البيتكوين”.

وأضاف: “من غير المحتمل أن تتوقف Bitcoin عن التفوق في الأداء على الذهب، وسوق الأسهم وسط المطبات في الطريق حيث يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة أخرى لرفع أسعار الفائدة.”

جاءت التوقعات في أعقاب ما ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون سلسلة من الارتفاعات الرئيسية لأسعار الفائدة ، وهو حدث قدم دفعة متواضعة ولكن مرحب بها لحركة سعر BTC.

ومع ذلك ، لم يكن ماكجلون وحيدًا في تنبؤاته، فقد أطلق آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة المشتقات BitMEX، تحذيرًا صارخًا بشأن ما سيأتي للأسواق المالية العالمية في آخر منشور له على موقع Medium.

وقال إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، في حين أنها تزيد من الضغط التضخمي، تعتبر رمزية لأنها أظهرت أنه حتى أصول العملة الأجنبية للبنك المركزي يمكن أن تتم سرقتها بشكل فعال.

مضيفاً: “لا يمكنك إزالة أكبر منتج للطاقة في العالم – والضمانات التي تمثلها موارد السلع هذه – من النظام المالي دون عواقب وخيمة غير متوقعة وغير مقصودة”.

كما أشار هايز إلى أنه “إذا لم تكن على استعداد لرعاية بيتكوين الخاص بك، فأغمض عينيك، واضغط على زر الشراء هذا، وركز على سلامة عائلتك من منظور مادي ونقدي… الاستيقاظ بعد سنوات قليلة من تبدد ضباب الحرب سوف يمثل وضعاً حيث تحكم أدوات المال الصعبة التجارة العالمية”.

في النهاية، ومع ذلك، يجب أن يلعب كل من البيتكوين والذهب دورًا أكثر أهمية كمخازن للقيمة في مواجهة تراجع المشاركة في الدولار الأمريكي واليورو القياسي من الحكومات الأخرى.

في ظل هذه الظروف، توقع هايز أن يكون يحوز الذهب على خمسة أرقام للأونصة، في حين أن عملة البيتكوين الواحدة يمكن أن تجلب مبلغًا من سبعة أرقام بالدولار.

وقال “بالنسبة لعملة واحدة بيتكوين، وحدتي بالملايين، بالنسبة للأوقية من الذهب، وحدتي بالآلاف… هذا هو حجم السعر المقوم بالعملة الورقية الذي سيحدث في السنوات القادمة حيث تتم تسوية التجارة العالمية عبر أدوات نقدية صلبة محايدة وليس العملات الورقية المدعومة بالديون في الغرب.”