قرار أمريكي مرتقب قد يرفع الـ "بيتكوين" إلى أسعار قياسية جديدة!

حققت أقوى العملات الرقمية “بيتكوين” مكاسب جديدة في وقت مبكر من (الأربعاء 9-8-2023) حيث تجاوزت 30 ألف دولار، لتعود وتستقر فيما عند عتبة 29.800 دولار أمريكي.

التفاؤل الذي يحيط بالبيتكوين والعملات الرقمية الأشهر يعود لعوامل عدة، لعل أهمها ثبات قيمة البيتكوين وأخواتها رغم كل الهزات اليت شهدها سوق الكريبتو.

من جانبها كشفت المستثمرة الأمريكية الشهيرة، كاثي وود، أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد توافق على العديد من صناديق البيتكوين المتداولة في نفس الوقت، وهو الأمر الذي قد يدعم الأسعار في سوق العملات الرقمية إذا ما صدقت هذه التصريحات.

كما أكدت مؤسسة شركة “آرك إنفستمنت” في يونيو الماضي، إنها أول المتقدمين للحصول على الموافقة المحتملة لإنشاء صندوق فوري لتداول البيتكوين.

وقالت كاثي، يوم الإثنين، لبلومبيرغ: “أعتقد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، إذا كانت ستوافق على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين Bitcoin ETF، ستوافق على أكثر من واحدة في وقت واحد”.

في يونيو، قالت شركة “أرك إنفستمنت” إنها كانت الأولى في الترتيب للحصول على الموافقة المحتملة على صندوق لتداول البيتكوين. حيث إن صناديق تداول البيتكوين غير متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، وكان المنظمون، في الماضي، لا يرغبون في الموافقة عليه.

وتقدم العديد من الشركات الكبرى بطلبات مماثلة لطلب الشركة التابعة لـ”وود” منذ ذلك الوقت، مثل “بلاك روك”، و”فيديليتي” و”إنفيسكو (NYSE:IVZ)” و”ويزدوم تري”، و”فان إيك”، في ظل توقعات باستقبال أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات.

وقالت “كاثي” إنه بسبب أوجه التشابه بين الصناديق المحتملة، فإن نجاح كل منها سوف يعود إلى مهارات التسويق لدى الشركة المُصدرة للصندوق.

وأدى تعدد الطلبات خلال الأشهر الماضية إلى تحسن معنويات المستثمرين في الأسواق، رغم الحملات التنظيمية على صناعة العملات الرقمية.

سوق العملات الرقمية اليوم الأربعاء

جرى تداول البيتكوين فوق مستوى 30,200 دولار الأربعاء، لتختبر العملة الرقمية الأكبر، هذا المستوى للمرة الثانية منذ 2022، بعدما سجلت في يوليو/ تموز 31386 دولاراً.

وأغرى التقدم الحالي بورصة تداول العملات المشفرة «كوين بايس غلوبال»، لتقوم بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من 3.625% من سنداتها المستحقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2031.

وسيكون المستثمرون الذين يرغبون في تقديم عطاءات، مؤهلين لتلقي ما بين 615 و645 دولاراً لكل 1000 دولار من أصل الدين، وفقاً للبيان الصادر عن المنصة، وسينتهي العرض في 1 سبتمبر/ أيلول الساعة 11:59 مساءً بتوقيت نيويورك.