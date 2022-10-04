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أبل في مأزق.. واليبب قرار أوروبا بشأن "الشاحن"

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 9:25 مساءً
شاحن هاتف

شاحن هاتف

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صوت برلمان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على قانون جديد يطالب جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات باستخدام “شاحن موحد”.

ما أهمية الموضوع؟

يهدف الإجراء، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء بشكل مبدئي في يونيو، إلى تقليل النفايات الإلكترونية وزيادة الراحة للمستهلكين.

آثار القانون

يشترط القانون أن تكون جميع الأجهزة المباعة في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنافذ شحن “USB-C “، بحلول خريف 2024 وسيمتد ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول ربيع 2026.

سيكون للقرار تأثير واضح على الشركات المصنعة مثل أبل، التي صممت بعض أجهزتها مثل أجهزة آيفون، بأجهزة الشحن الفريدة ذات الفتحة الخاصة.

تستخدم بعض الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحالية من أبل شاحن USB-C، كما هو الحال مع بعض هواتف أندرويد، وفقا لبلومبرغ.

ستنطبق القاعدة الجديدة أيضا على مجموعة من الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة ألعاب الفيديو ولوحات المفاتيح ومكبرات الصوت المحمولة وسماعات الرأس.

ذكرت شركة أبل في وقت سابق أن الإجراء سيضعف الابتكار ويؤدي إلى المزيد من النفايات الإلكترونية، حسبما ذكرت رويترز.

قدرت المفوضية الأوروبية أن القانون سيوفر للمستهلكين ما مجموعه 250 مليون يورو سنويا “على مشتريات الشاحن غير الضرورية”.

ماذا يقولون؟

“الشاحن المشترك سيصبح أخيرا حقيقة واقعة في أوروبا”، قال أليكس أجيوس صليبا، عضو البرلمان الأوروبي الذي يمثل مالطا، في بيان صحفي.

وأضاف: “يسمح هذا القانون المستقبلي بتطوير حلول شحن مبتكرة في المستقبل، وسيفيد الجميع، من المستهلكين المحبطين إلى بيئتنا الضعيفة”.

    المصدر :
  • وكالات

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