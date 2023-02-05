قرار جديد لشركة امازون حول توظيف الطلاب والخريجين

تنوي Amazon توظيف الطلاب والخريجين الجدد في وظائف هندسة البرمجيات في مستوى المبتدئين في الشركة، في إطار جهود تعزيز قوتها العاملة حسبما نقلت CNBC.

تسعى الشركة لجذب مواهب أصغر سناً، ومن المحتمل أن تكون بتكلفة منخفضة، وفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها Insider.

بدءًا من 25 يناير 2023، حددت Amazon فرص العمل الجديدة لـ SDE-1s – وهو أقل منصب في هندسة تطوير البرمجيات – للطلاب في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى جانب الخريجين الجدد.

وقالت المذكرة إن أولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو برامج تنفيذية ولديهم سنوات من الخبرة العملية يمكنهم التقدم أيضًا.

سيعني التغيير أن أولئك الذين أنهوا دراستهم الجامعية منذ أكثر من 12 شهرًا، لن يتم أخذهم في الاعتبار عند اختيار تعيينات تلك الوظيفة.

وأوضحت المذكرة الداخلية أن التغيير عالمي وعلى مستوى Amazon، مشيرة إلى أنه يتم تطبيقه في جميع أنحاء الشركة.

وأضافت أن فريق Amazon S – وهو مجموعة تضم أكثر من 20 من كبار المديرين التنفيذيين – وكبار قادة الموارد البشرية اتخذوا القرار، وستتم الاستثناءات فقط بموافقة نائب الرئيس أو أعلى.

ويأتي التغيير في وقت إعادة هيكلة كبيرة في Amazon بعد إعلانها في يناير الاستغناء عن 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح في تاريخ الشركة.

كما أغلقت عددًا من المشاريع والفرق خلال العام الماضي من أجل خفض التكاليف وسط تباطؤ كبير في جميع أعمالها.