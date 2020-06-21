قرار صادم.. أبل توقف أبرز خدمات فيسبوك على هواتف “آيفون”

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تعتبر الألعاب الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم ، حيث يعتمد متجر ايفون على الألعاب الخاصة لمشتركيه بشكل أساسي لتحقيق أرباح تقدر بمليارات الدولات سنوياً .

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية اتخذت قرارا صادما، وأوقفت أحد أبرز خدمات “فيسبوك” على هواتف “آيفون”.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن أبل أوقفت إمكانية الوصول إلى خدمة “فيسبوك للألعاب” عبر متجر “آب ستور” على هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد”.

وأشارت التقارير إلى أن “أبل” تعتبر تطبيق “فيسبوك للألعاب” تهديدا مباشرا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة “أبل آركاد” للألعاب.

وتعتبر تلك هي المرة الخامسة التي ترفض فيها “أبل” تشغيل تطبيق “فيسبوك للألعاب” عبر متجر “آب ستور”، حيث تحاول “فيسبوك” في تشغيله منذ فبراير الماضي دون جدوى.

وقال التقرير: “تعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. متجر تطبيقات أبل، وهو المكان الوحيد المعتمد رسميًا لمستخدمي آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالي 15 مليار دولار العام الماضي”.

تدعي أبل أن قواعد “آب ستور” لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسي منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة “أبل آركاد” من خلال السماح لخدمة “فيسبوك للألعاب” بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف “آيفون”.

وذكرت تقارير صحفية أن شركة آبل تنفق ملايين الدولارات على كل لعبة يتم تطويرها لخدمة ألعابها الجديدة “آبل آركاد” التي أعلنتها الشهر الماضي.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن الشركة تنفق “ملايين الدولارات على اللعبة الواحدة لتمويل تطوير أكثر من مئة لعبة”، مما يجعل ميزانية خدمتها “آبل آركيد” تبلغ نحو نصف مليار دولار.