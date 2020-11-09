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قرار مفاجئ من سامسونغ.. هاتف Galaxy Note 10 بنصف الثمن

منذ ساعة واحدة
Galaxy Note 10

Galaxy Note 10

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أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية ، عن خفض أسعار الإصدار السابق من أجهزة Galaxy Note 10 ، لأكثر من النصف ، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق سلسلة Galaxy Note 20،

وخفضت الشركة سعر جهاز Galaxy Note 10 في الهند لأكثر من النصف، إذ كانت أطلقته بسعر 947 دولارا للمرة الأولى، ووفقا لأحدث التقارير، فقد عرضت الشركة الآن Galaxy Note 10 بـ 375 دولارا في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ولم يتم تفعيل انخفاض السعر عبر الإنترنت حتى الآن، إذ لا يزال بُياع Galaxy Note 10 بواسطة شركتي ”أمازون“ و ”سامسونغ“ عبر الإنترنت بسعر 992 دولارا للإصدار ذي ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

فيما يتم بيع جهاز Galaxy Note 10+ الذي تم إطلاقه في الهند مقابل 1.082 دولار بسعر 811 دولارا.
وبالنسبة لمواصفات Galaxy Note10، فهو يعمل بمعالج Exynos 9825 SoC وشاشة Infinity-O Dynamic AMOLED وكاميرات ثلاثية بدقة 12 ميغابكسل ودعم S Pen.
ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3500 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

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