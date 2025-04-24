قراصنة إنترنت كوريون شماليون يؤسسون شركتين بأمريكا لخداع مطوري عملات مشفرة

ذكر باحثون في مجال أمن الإنترنت ووثائق راجعتها رويترز أن قراصنة إنترنت من كوريا الشمالية أسسوا شركتين في الولايات المتحدة، في انتهاك لعقوبات وزارة الخزانة، لاستهداف مطورين يعملون في قطاع العملات المشفرة ببرامج خبيثة.

وقال باحثون في شركة سايلنت بوش الأمريكية لأمن الإنترنت لرويترز إنه تم تأسيس اثنتين من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هما بلوكنوفاس وسوفتجلايد في ولايتي نيو مكسيكو ونيويورك باستخدام شخصيات وعناوين وهمية.

كما شملت حملة البحث شركة ثالثة هي أنجيلوبر إيجنسي، ولكنها غير مسجلة على ما يبدو في الولايات المتحدة.

وقال كاسي بيست، مدير مخابرات التهديدات في شركة سايلنت بوش “إنه مثال نادر على تمكن قراصنة من كوريا الشمالية من تأسيس كيانات وفقا للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة من أجل إنشاء واجهات شركات تستخدم لمهاجمة متقدمين لوظائف دون علمهم”.

وقالت شركة سايلنت بوش إن القراصنة هم جزء من مجموعة فرعية ضمن مجموعة لازاروس، وهي فريق قوي من القراصنة الكوريين الشماليين يُعد جزءا من وكالة المخابرات الخارجية الرئيسية لدى بيونجيانج (مكتب الاستطلاع العام).

ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق تحديدا على بلوكنوفاس أو سوفتجلايد. لكن الموقع الإلكتروني لشركة بلوكنوفاس نشر مذكرة من مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الخميس تتعلق بمصادرة النطاق وجاء فيها أن هذا التحرك يأتي “في إطار إجراءات إنفاذ القانون ضد جهات إنترنت كورية شمالية استخدمت هذا النطاق لخداع الأفراد بإعلانات وظائف وهمية ونشر برامج ضارة”.

وقبيل عملية المصادرة، قال مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي لرويترز إن المكتب يواصل “التركيز على فرض المخاطر والعواقب، ليس فقط على الجهات الفاعلة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نفسها، ولكن على أي شخص يسهل قدرتهم على تنفيذ هذه المخططات”.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.