قريباً… اتاحة التسوق عبر “تيك توك”

يعتزم تطبيق “تيك توك” التوسع أكثر في مجال التسوق الإلكتروني والسماح للمستخدمين بإجراء عمليات التسوق عبر تطبيقه.

وفي هذا السياق، أعلن “تيك توك” عن اتفاقية شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية العريقة “شوبيفاي” ستتيح من خلالها لأكثر من مليون متجر على منصة شوبيفاي الوصول إلى جمهور التطبيق الأصغر سناً وزيادة المبيعات.

وستستطيع المتاجر التابعة لـ”شوبيفاي” إنشاء وتنفيذ وإدارة حملاتهم التسويقية على “تيك توك” من خلال لوحة تحكم “شوبيفاي” نفسها عبر تنصيب تطبيق قناة “تيك توك”.

ومن شأن هذه الأدوات الإعلانية الجديدة أن تتيح للمتاجر إنشاء محتوى أصلي قابل للمشاركة يعرض منتجاتهم ضمن إعلانات الفيديو بـ”تيك توك”، كما ستوفر الشبكة إمكانية استهداف المتاجر للجمهور وفق عدة معايير كالجنس والعمر والسلوك وتصنيف الفيديوات المفضلة وتتبع أداء حملاتهم التسويقية. ستختلف تكاليف الحملات حسب أهداف التاجر التجارية والمبلغ الذي يريد إنفاقه.

وبحسب ما نقله موقع “تيك كرانش” فقد اختبرت “شوبيفاي” هذه الميزة مؤخراً لكنها الآن أصبحت متاحة لكافة المتاجر ضمن الولايات المتحدة فقط. ولـ”تيك توك” جمهور كبير في البلاد يصل عدده إلى 100 مليون مستخدم.

وحالياً، يمكن لتجار التجارة الإلكترونية تتبع إجراءات المستخدم مثل تصفح المستخدم لصفحاتهم، والتسجيل على موقع الويب، وإضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بهم ، وتقديم طلب، وإكمال الدفع.