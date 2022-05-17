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قريباً.. جهاز OPPO Pad Air اللوحي في الأسواق العالمية

منذ 11 ساعة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 3:19 مساءً
جهاز OPPO Pad Air

جهاز OPPO Pad Air

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كشفت أحدث التسريبات عزم شركة Oppo لإطلاق جهاز OPPO Pad Air اللوحي في السوق الهندي قريباً.

قدمت شركة Oppo جهاز OPPO Pad اللوحي في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن ثم رصد جهاز OPPO Pad Air في قوائم الشركة والذي يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم.

ولقد كشفت تغريدة نشرت عبر “Mukul Sharma” عن خطط Oppo لإطلاق جهاز OPPO Pad Air اللوحي في أسواق جديدة بدءاً من السوق الهندي.

ووفقًا لما نشره موقع Weibo مؤخرًا من قبل DCS ، فإن جهاز OPPO اللوحي القادم سيحتوي على شاشة LCD مقاس 10.36 بوصة توفر دقة 2000 × 1200 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. ستكون مجموعة شرائح Snapdragon 680 موجودة تحت غطاء الجهاز ، مما يشير إلى أنه سيكون جهازًا جاهزًا لـ 4G.

سيحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بقوة 7100 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. سيتم تجهيزه بمكبرات صوت رباعية Dolby Atmos. لسوء الحظ ، ليس لديها أي معلومات عن كاميراتها.

وأشارت التسريبا إلى أن هذا الجهاز سيكلف حوالي 1000 يوان (~ 147 دولارًا). وذكر أيضًا أن العلامات التجارية المنافسة الأخرى ستطلق أجهزة لوحية جديدة بأسعار مماثلة في الصين.

,تعتبر شركة أوبو من أبرز شركات تصنيع الهواتف الصينية التي تعمل بنظام أندرويد والتي توفر دعمًا ممتدًا.

حاليًا، توفر أوبو ما يصل إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية وثلاثة تحديثات أندرويد رئيسية لعدد قليل من الطرز المختارة.

قامت شركة Oppo بتحديث سياسة تحديث البرامج الخاصة بها في عام 2021، مما أدى إلى زيادة فترة الدعم لبعض أجهزتها. شهدت هذه الخطوة انضمام الشركة إلى قائمة مصنعي أندرويد مع أفضل دعم للبرامج.

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