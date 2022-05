قريباً.. جهاز OPPO Pad Air اللوحي في الأسواق العالمية

كشفت أحدث التسريبات عزم شركة Oppo لإطلاق جهاز OPPO Pad Air اللوحي في السوق الهندي قريباً.

قدمت شركة Oppo جهاز OPPO Pad اللوحي في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن ثم رصد جهاز OPPO Pad Air في قوائم الشركة والذي يتوفر للحجز المسبق في السوق الصيني اليوم.

ولقد كشفت تغريدة نشرت عبر “Mukul Sharma” عن خطط Oppo لإطلاق جهاز OPPO Pad Air اللوحي في أسواق جديدة بدءاً من السوق الهندي.

[Exclusive] I can confirm that the internal testing of the OPPO Pad Air has begun in various Asian and Eurasian countries. The tablet will soon be launched outside of China as well. To add to it, yes, Indian launch is highly likely.

