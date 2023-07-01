قريباً.. خطوة من ميتا لمنافسة "غوغل بلاي" و "آب ستور"

كشفت موقع The Verge التقني عن تحضيرات لشركة ميتا لبدء إنشاء متجر تطبيقات في منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك للسماح للمستخدمين بتحميل التطبيقات مباشرةً من الإعلانات التي تظهر لهم لتنافس بذلك متجري غوغل بلاي ﻷجهزة أندرويد وآب ستور ﻷجهزة آبل.

وبحسب الموقع ستبدأ ميتا برنامجها تجريبيًا بالتعاون مع مطوري تطبيقات أندرويد في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وهي خطوة مدفوعة بقانون جديد في دول الاتحاد الأوروبي، يُعرف باسم “قانون الأسواق الرقمية” الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

ووفقًا لهذا القانون، فإن آبل وغوغل ستكونان ملتزمتين بالسماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من متاجر أخرى بديلة غير غوغل بلاي أو آب ستور.

وقالت شركة ميتا في عرض تقديمي للمطورين الذين سيشاركون في المرحلة التجريبية إنها سوف تستضيف التطبيقات الخاصة بهم، وسوف تسمح لمستخدمي فيسبوك بتنزيل التطبيقات والألعاب مباشرةً من المنشورات أو الإعلانات التي تظهر لهم، دون أن يُنقلوا عبر رابط تحميل إلى متجر غوغل بلاي.

وتزعم شركة ميتا أن المطورين سوف يشهدون معدلًا أعلى لتحميل تطبيقاتهم عبر إعلانات فيسبوك المأجورة، كما أنها لا تخطط في الوقت الحالي ﻷخذ حصة أو تحصيل رسوم من عمليات الشراء الداخلية في التطبيقات كما تفعل غوغل وآبل حاليًا، وأن المطورين سيكون بإمكانهم استخدام أي نظام للفوترة يرغبون فيه.

يُذكر أن غوغل وآب تحصّل رسومًا على عمليات بيع التطبيقات والاشتراكات والمشتريات الرقمية الداخلية في التطبيقات والألعاب، وقد تزيد تلك الرسوم أحيانًا على 30%، وهي سياسة محل انتقاد بشكل دائم، وكانت أحد الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تشريع “قانون الأسواق الرقمية” الجديد.

وتتيح غوغل بالفعل تحميل التطبيقات والألعاب من خارج متجر غوغل بلاي، وذلك يؤدي أحيانًا إلى انتشار تطبيقات خبيثة ومزيفة في أجهزة أندرويد، ولا تزال آبل تمنع تنزيل أية تطبيقات على نظام iOS من خارج متجر آب ستور الخاص بها حتى الآن.