قريباً على تيك توك.. روابط مواقع التجارة الإلكترونية الخارجية ستكون "محظورة"

كشف تقرير صادر عن The Information عن عزم شركة تيك توك حظر الروابط إلى مواقع التجارة الإلكترونية الخارجية لدفع الأشخاص على استخدام متجرها إذا كانوا يريدون شراء عنصر يرونه في التطبيق.

ويشير التقرير إلى أن متجر “تيك توك” قد يخسر هذا العام أكثر من 500 مليون دولار في الولايات المتحدة، حيث تجسد هذه الخسارة استثمار المنصة في التوظيف وإنشاء شبكة التوصيل ودعم التجار الذين يقدمون خصومات وشحن مجاني.

وبحسب التقرير، فإن المنصة تريد منع المبدعين من الترويج لأشياء خارج متجرها من خلال حظر روابط التجارة الإلكترونية الخارجية.

ومن غير المعروف الموعد الدقيق لفرض هذا الحظر، ولكن بمجرد دخوله حيز التنفيذ، لن يتمكن مستخدمو تيك توك من شراء العناصر المروجة من خارج متجر المنصة.

وتتيح بعض روابط متجر تيك توك للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من مقاطع الفيديو، ولدى بعض المبدعين واجهات متجر تيك توك مضمنة في حساباتهم، بحيث تصبح هذه هي الطريقة الوحيدة في التطبيق المتاحة للترويج للمنتجات المراد شراؤها بعد فرض الحظر.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة للمنصة لتعزيز المبيعات عبر متجرها، الذي لا يشهد حاليًا الكثير من الاهتمام.

ويقول التقرير: “ينفق المستهلكون في الولايات المتحدة حاليًا بين ثلاثة ملايين دولار وأربعة ملايين دولار يوميًا عبر متجر تيك توك، ارتفاعًا من نحو نصف مليون إلى مليون دولار يوميًا في شهر يونيو. وتتوقع المنصة أن يتجاوز هذا الرقم بحلول نهاية العام عشرة ملايين دولار”.

ويحصد متجر المنصة نجاحًا أكبر في جنوب شرق آسيا، حيث كان متاحًا منذ عام 2021. ويبلغ إجمالي حجم المبيعات اليومية في جنوب شرق آسيا بين خمسين مليون دولار وستين مليون دولار. وتأمل المنصة في زيادة هذا الرقم بحلول نهاية العام إلى نحو تسعين مليون دولار.

وتريد بايت دانس من تيك توك إنشاء نشاط تجاري دولي للتسوق الإلكتروني مماثل لمنصتها الأخرى المسماة Douyin، التي بلغ حجم بضائعها في العام الماضي أكثر من مائتي مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن بايت دانس تأمل أن تصل تيك توك بحلول عام 2028 إلى مستويات مماثلة. ومن بين مائتي مليار دولار، تأمل بايت دانس في تحقيق إيرادات تتراوح بين أربعين مليار دولار إلى ستين مليار دولار من الولايات المتحدة.

وتعمل تيك توك على جذب التجار إلى منصتها، حيث يطلع موظفو الشركة على العناصر ذات المبيعات الأعلى عبر أمازون، ومن ثم يتواصلون مع التجار لإقناعهم بالانضمام إلى متجر تيك توك، مع عدم تقديم أي عمولات لهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وبينما تعمل تيك توك على تعزيز متجرها، كشفت الشركة أنها توقف في 12 سبتمبر واجهات متاجر شوبيفاي، حيث أطلقت الشركة في عام 2021 واجهات متاجر شوبيفاي عندما كانت عروضها للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة محدودة للغاية، ولكن بعد أن أصبح متجرها متاحًا، لم يعد هناك حاجة إلى واجهات متاجر شوبيفاي.