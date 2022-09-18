قريباً في السوق الصيني.. سلسلة هواتف W23 المتميزة من سامسونغ

يترقب عشاق منتجات عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية “سامسونغ”، انطلاق هواتف W23 وW23 Flip في السوق الصيني، والتي تحاكي إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy Z Fold4 و Flip4.

تقدم شركة سامسونغ لشركة الاتصالات في الصين China Telecom قريباً كلاً من هواتف W23 وW23 Flip القابلة للطي.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتفين بمواصفات تحاكي هاتفي Galaxy Z Fold4 و Z Flip4، بينما تشير التسريبات إلى أن سلسلة هواتف W23 ستأتي بتصميم مختلف في اللوحة الخلفية.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Ice Universe” أن الإصدار المرتقب الإعلان عنه يأتي بعد إصدار سامسونج السابق Galaxy W22، كما أكدت التسريبات على أن “W23 Flip” يرتكز على التصميم المميز لهاتف Flip4، ومن المتوقع أن يكون الاختلاف بين الهاتفين في معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

أيضاً من المتوقع أن يتميز هاتفي “W23” وإصدار Flip بفواصل للشاشة باللون الذهبي، مع تغيير في الغطاء الخلفي الذي يأتي بشعار China Telecom باللون الأحمر، إلى جانب تصميم بارز باللون الذهبي للكاميرة الخلفية.