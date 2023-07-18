قريباً.. لينوفو تطلق أجهزة ThinkBook 14 Plus وThinkBook 16 Plus

تستعد شركة لينوفو قريباً للإعلان الرسمي عن أجهزة ThinkBook 14 Plus وThinkBook 16 Plus الجديدة.

قدمت شركة لينوفو مؤخراً عدد من أجهزة الحاسب للأسواق، والتي تضمنت Legion R9000X 2023 وXiaoxin Pro 2023، إلى جانب جهاز لوحي جديد مخصص للألعاب.

واليوم شاركت لينوفو إعلانات تشويقية كشفت من خلالها عن الإصدارات الجديدة المرتقبة من أجهزة الحاسب ThinkBook 14 Plus وThinkBook 16 Plus.

وتشير التوقعات إلى أن إصدارات هذا العام من أجهزة ThinkBook تأتي برقاقات AMD Ryzen 7 7840HS، كما ظهرت الأجهزة المرتقبة في الإعلانات التشويقية بتصميم نحيف.

من جانب أخر يأتي جهاز ThinkBook 16 Plus للعام 2023 بكرت شاشة RTX 4050، أيضاً لم تقدم لينوفو الكثير من التفاصيل حول مواصفات الأجهزة المرتقبة أو موعد دقيق لإنطلاق الحدث الرسمي.

يذكر أن لينوفو قدمت الإصدار الخاص ThinkBook 14+ Core في بداية هذا العام بسعر 878 دولار، والذي تميز بشاشة تدعم جودة عرض 2.8K، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة ألوان sRGB بنسبة 100%.

أيضاً أطلقت لينوفو ThinkBook 16+ 2023 Core بشاشة مميزة بجودة عرض 2.5K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضمن الإصدارين بطارية بقدرة 71Whr.