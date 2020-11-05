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قريباً… مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة

منذ 14 دقيقة
مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة

مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة

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أعلنت شركة مايكروسوفت أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت إلى أن منصات Xbox Series X و Xbox Series S ستحصل منذ الـ 10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية، ما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبا أيضا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video و Hulu و Twitch و Sky Go و Vudu وNOW TV و Disney Plus و Netflix و HBO Maxبالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضا على منصات playstation 5 اعتبارا من من 12 الشهر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب “ماك” المحمولة الجديدة، بحسب “3dnews”.

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