قريباً من مايكروسوفت.. محفظة للعملات المشفرة على متصفح "Edge"

كشف حساب المغرد “Albacore” الشهير بتسريباته الدقيقة المتعلقة بمنتجات مايكروسوفت، عن خطوة قادمة ومتميزة تعمل عليها الشركة الأمريكية لتوفير محفظة العملات المشفرة بشكلٍ افتراضي داخل متصفح (إيدج) Edge.

وبحسب اللقطات المسربة، فإن توفير المحفظة سيجعل استخدامها سهلًا دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافات للمتصفح. وتُظهر الصور دعم المحفظة لأنواع مختلفة من العملات المشفرة، وتسجيلها لجميع مُعاملات المُستخدم من سحب وإيداع، مع عرضها لآخر أسعار العملات الرقمية. كما تتضمن المحفظة تبويبًا خاصًا يعرض آخر أخبار العملات المشفرة، وآخر لعرض رموز NFT التي يملكها المُستخدم.

وتتميز المحفظة بكونها “غير وصائية”، وهو مُصطلح يشير إلى المحفظات التي تمنح المستخدم الملكية الكاملة لكلمات المرور ومفاتيح استرداد الحساب، أي أن مايكروسوفت لا تمتلك وصولًا إلى مفاتيح المُستخدم ولا يمكنها الاطّلاع على محفظته. ويُعتبر هذا النوع من المحفظات أكثر أمنًا، لكن مسؤولية حماية كلمات المرور والمفاتيح تقع على عاتق المُستخدم، إذ لا يمكن لمايكروسوفت مُساعدة المُستخدم في الوصول إلى محفظته في حال فقدانه للمفاتيح اللازمة.

ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة قيمة للغاية بالنسبة لمستخدمي إيدج من المتعاملين بالعملات المشفرة، خاصةً في ظل انتشار عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بهذا المجال.

المحفظة الرقمية هي برنامج يتيح للمستخدمين تخزين وإدارة وإرسال واستلام العملات المشفرة. تتكون المحفظة الرقمية بشكل أساسي من مفتاحين: مفتاح خاص (Private Key) ومفتاح عام (Public Key). يعمل المفتاح الخاص ككلمة مرور تمنح المستخدم القدرة على الوصول إلى أصوله والتحكم بها، وإرسال العملات المشفرة، في حين يعمل المفتاح العام كعنوان يتيح للمستخدمين الآخرين إرسال العملات المشفرة إلى محفظة المستخدم.

تتوفر المحفظات الرقمية بأنواع مختلفة، منها:

المحفظات السحابية (Cloud Wallets): وهي تُخزن المفاتيح الخاصة على الإنترنت، ويمكن الوصول إليها من خلال جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.

المحفظات المكتبية (Desktop Wallets): وهي تُثبّت على جهاز الكمبيوتر الشخصي وتوفر تخزينًا آمنًا للمفاتيح الخاصة.

المحفظات الجوالة (Mobile Wallets): وهي تطبيقات تعمل على الهواتف الذكية وتسهل التحويلات والمعاملات أثناء التنقل.

المحفظات العتادية (Hardware Wallets): وهي أجهزة مستقلة مصممة خصوصًا لتخزين مفاتيح العملات المشفرة الخاصة والعامة، وتوفر مستوى عاليًا من الأمان بالمقارنة مع المحفظات الأخرى.