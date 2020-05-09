قريباً.. ميزة جديدة من تويتر تتيح لك جدولة تغريداتك

بدأت منصة تويتر بطرح خيار جدولة التغريدات لبعض المستخدمين المحددين، وهي إحدى أكثر الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها، بحيث تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين جدولة التغريدات في تاريخ ووقت محددين من خلال منصة تويتر نفسها.

وتقتصر الميزة في الوقت الحالي على تطبيق سطح المكتب فقط، وهي تتيح إلقاء نظرة على جميع التغريدات المجدولة في نافذة الجدولة، وستكون ميزة جدولة التغريدات مفيدة بشكل كبير لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات الإخبارية للتعامل مع تغريداتهم.

ويعد من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان هذا مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم.

وتوفر المنصة حالياً تطبيق (Tweetdeck) الذي يمكن للمستخدمين من خلاله جدولة التغريدات وإدارة حسابات متعددة أيضاً، ويجري استخدام هذه الأداة إلى جانب أدوات أخرى مثل (Buffer) على نطاق واسع من قبل مديري وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنصة قد بدأت في العام الماضي تجربة جدولة التغريدات في نافذة كتابة التغريدة، لكن الميزة الجديدة تمتلك زراً مخصصاً للجدولة، كما اختبرت الشبكة الاجتماعية سابقاً مجموعة من الميزات، من ضمنها الردود المترابطة والتحذيرات للأشخاص الذين ينشرون ردوداً ضارة محتملة، وذلك للحد من انتشار خطاب الكراهية.

وتخطط الشركة لمنح المستخدمين فرصة ثانية قبل النشر لتحرير المشاركة والردود إذا قاموا بتضمينها محتوى ضاراً أو مسيئاً أو يحض على الكراهية، وفي حال كان المستخدم لا يزال يخطط لنشر ذلك المحتوى، فستخضع التغريدات للتدقيق وفقاً لسياسات تويتر.

وفي حين أن هذه الميزات تركز بشكل أكبر على صحة المنصة، فإن ميزة جدولة التغريدات يمكن أن تجعل الحياة أسهل بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم، كما يمكنها أن تجعل نشر الإعلانات والأخبار أكثر سلاسة.