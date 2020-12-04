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قريباً… ميزة مهمة في “تويتر”!

منذ 41 دقيقة
تويتر

تويتر

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يختبر القائمون على تطبيق “تويتر” ميزة جديدة تدعى Audio Spaces، ستمكن المستخدمين من استعمال التطبيق لإجراء المكالمات الصوتية الجماعية، وذلك بحسب تسريبات بعض صفحات الانترنت.

ومن خلال هذ الميزة تبعا للتسريبات سيكون بإمكان مستخدم “تويتر” استحداث مساحة خاصة به على التطبيق لإجراء هذه المكالمات ودعوة مستخدمين آخرين للانضمام إلى هذه المساحة.

وسيكون بإمكان منشئ مساحة المكالمات التحكم بإعدادات المكالمة وأوقات مشاركة المتصلين فيها، كما سيكون بإمكان المشتركين التعليق ضمن هذه المساحة أيضا بعبارات كتابية أو رموز تعبيرية.

وكانت “تويتر” قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها بدأت باختبار ميزة “التغريدات الصوتية” عند مجموعة محددة من المستخدمين، والتي من خلالها يتمكن المستخدم من تسجيل مقاطع صوتية ونشرها عبر تغريدات من خلال حسابه، وذلك بحسب 3dnews

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