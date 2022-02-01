قريباً.. نسخة خاصة من واتساب لأجهزة آيباد

تعد عدم توافر نسخة خاصة من تطبيق آبل لأجهزة أبل “آيباد” اللوحية، إحدى أكبر العقبات التي يواجهها مستخدمو واتساب في العالم.

وهو الأمر الذي أعلن المدير التنفيذي لمنصة المحادثات الفورية عن تغييره مستقبلا، بحسب تقرير لموقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات.

ونقل الموقع تصريحات لـ”ويل كاثكارت” الرئيس التنفيذي لواتساب، قال بها إن شركته تود إطلاق نسخة خاصة من التطبيق لأجهزة آيباد.

وقال “كاثكارت”: “لقد قمنا بالكثير من العمل على التكنولوجيا لدعم أجهزة متعددة”، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لـ WhatsApp العام الماضي.

وتابع “يتوفر ذلك الآن على الويب وتطبيقات سطح المكتب لدينا. إذا كان لدي أجهزة متعددة قيد التشغيل، فيمكنني إيقاف تشغيل هاتفي أو فقد الاتصال بالشبكة والاستمرار في تلقي الرسائل على سطح المكتب. سيكون ذلك مهمًا حقًا لتطبيق الجهاز اللوحي، لتتمكن من استخدام التطبيق حتى لو لم يكن هاتفك قيد التشغيل. لذا فإن التكنولوجيا الأساسية موجودة”.

بشرى لمحبي آيفون

في الوقت نفسه، تقترب أمنية مستخدمي آيفون بنقل محادثات الواتساب الخاصة بها من هواتفهم الأندرويد مباشرة لهاتف الآيفون والتي طال انتظارها من التحقق قريبا.

وذكر تقرير نشر مؤخرا من قبل موقع “وابيتا إنفو” أن تطبيق المراسلة الفوري “واتساب” يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف “أندرويد” إلى “آيفون” دون الحاجة استخدام تطبيقات خارجية.‏

إصدار تجريبي

وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من “واتساب”، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف “آيفون”. ويشير التحديث التجريبي إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات “واتساب” من “أندرويد” إلى “آيفون”.

كما شارك موقع “وابيتا إنفو” بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة، والتي تبيّن أن “واتساب” سيطلب الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.

وكان على الراغبين في نقل محادثات الواتساب من أجهزة الأندرويد إلى الآيفون القيام بعدة خطوات واستخدام تطبيقات مساعدة للقيام بهذا الأمر قبل إضافة هذه الميزة.