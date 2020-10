قريبا … “زووم” ستطرح ميزة التشفير لجميع مستخدميها

منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم ونقل الحصص الدراسية واجتماعات العمل إلى الإنترنت، ظهرت منصة “زووم” متفوقة على جميع التطبيقات لا سيما “سكايب” وذلك بسبب مرونة التطبيق وسهولة استخدامه وقدرته على استيعاب أعدادا كبيرة من الأشخاص، ضمن اجتماع الكتروني واحد.

قدمت منصة (Zoom) التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) لجميع اجتماعات الفيديو عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب بعد الانتقادات بأنها استخدمت تشفيرًا دون المستوى.

وأعلنت (Zoom) أن (E2EE) متاح للمستخدمين عبر أنظمة أندرويد وويندوز وماك، بينما لا يزال إصدار (iOS) من تطبيق (Zoom) في انتظار الموافقة من مراجعة متجر تطبيقات آبل.

ويتم طرح الميزة كمعاينة تقنية لمدة 30 يومًا، وتهدف (Zoom) خلالها إلى جمع آراء العملاء حول تجربتهم مع (E2EE).

وأعلنت الشركة عن خططها لإطلاق قدرات (E2EE) في الأسبوع الماضي، وتدعم اجتماعات (E2EE) في (Zoom) بحد أقصى 200 مشارك.

وتقوم (Zoom) بإنشاء مفاتيح تشفير فردية تُستخدم لتشفير مكالمات الصوت والفيديو بين المشاركين في المؤتمر.

ويتم تخزين المفاتيح ضمن أجهزة المستخدمين، ولا تتم مشاركتها مع خوادم (Zoom)، مما يعني أن الشركة لا يمكنها الوصول إلى محتوى الاجتماعات أو اعتراضه.

وقالت الشركة في بيان: إن (E2EE) يستخدم تشفير 256 بت (AES) في وضع (GCM) لحماية الاجتماعات عبر الإنترنت.

وقال جايسون لي (Jason Lee)، رئيس أمن المعلومات في (Zoom): لقد كانت هذه الميزة مطلوبة بشدة من عملائنا، ونحن متحمسون لجعلها حقيقة واقعة، حيث تمكنا من تطوير ميزة الأمان هذه في غضون ستة أشهر فقط.

ويُنشئ خادم الاجتماعات السحابية في (Zoom) مفاتيح تشفير لكل اجتماع ويوزعها على المشاركين في الاجتماع باستخدام تطبيق (Zoom) عند انضمامهم إلى الاجتماعات النموذجية.

ويولد مضيف الاجتماع مفاتيح التشفير ويستخدم تشفير المفتاح العام لتوزيع هذه المفاتيح على المشاركين الآخرين في الاجتماع.

ويمكن لمسؤولي حساب المؤسسة تمكين (E2EE) في واجهة الويب على مستوى الحساب والمجموعة والمستخدم، ويمكن للمضيف – بمجرد تمكين (E2EE) – تشغيل (E2EE) أو إيقاف تشغيله لأي اجتماع معين.

وتفتقر المرحلة الأولى من نشر (Zoom) إلى دعم (E2EE) ضمن المتصفح، ويحتاج المشاركون في الاجتماع إلى الانضمام من تطبيق (Zoom) لسطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو (Zoom Rooms) للاجتماعات التي تدعم (E2EE).

ويعد هذا الإطلاق بمثابة المرحلة الأولى من أربع مراحل تتعلق بخطط (Zoom) لتقديم التشفير من طرف إلى طرف، ومن المقرر حاليًا إطلاق المرحلة التالية في العام المقبل.

Our new end-to-end encryption (E2EE) feature is now available to users globally, free and paid. 🔒https://t.co/ssGanYn4fB

— Zoooooom 👻 (@zoom_us) October 26, 2020