قريبا.. غوغل تدعم أندرويد بميزة شبيهة بـ"Continuity" في آبل

تعمل غوغل على ميزة جديدة تتعلق بالاتصال عبر أجهزة أندرويد المتصلة بحساب واحد، وهي ميزة مشابهة لميزة Continuity الخاصة بشركة أبل، والتي تتيح للمستخدمين تلقي مكالمات من هاتف آيفون على أجهزة Mac وiPad الخاصة بهم طالما أنهم على نفس الشبكة.

وستسمح الميزة الجديدة بتوصيل جميع أجهزة أندرويد الخاصة بك بحساب غوغل بميزات مثل تحويل المكالمات ومشاركة الإنترنت.

وتعتبر هذه طريقة سهلة لمشاركة اتصال شبكة جهازك الرئيسي مع أجهزة أندرويد الأخرى.

على الرغم من أن غوغل لم تعلن عن أي خطط لمثل هذه الميزة، يشير المصدر إلى ظهور ميزة “ربط جهازك” ضمن القائمة الفرعية الإعدادات> غوغل> الأجهزة والمشاركة.



تتكون خاصية Continuity في آبل من أربعة مميزات مختلفة و هي:

ميزة Handoff: و هذه الميزة الخاصة بالقدرة على إستكمال عملك من حيث إنتهيت منه أخر مرة كما ذكرنا من قبل، مثل إستكمال محتوى نصي أو راسلة ناقصة أو إرسال رسالة إليكترونية، و أيضاً إستكمالها من أي جهاز آبل أخر و هذا من خلال مزامنة أجهزة الأي أو إس مع بعضها، و التي تعتبر ميزة عملية ورائعة جداً في المكاتب و الشركات لإتصال الأجهزة مع بعضها و إمكانية إستكمال أي عمل من على أي جهاز مختلف، و لكن تحتاج أن تكون أنظمة الأجهزة مُحدثة إلى إصدار معين، و كل هذا سنتعرف عليه خلال الموضوع.

ميزة Instant Hotspot: و تسمح لأجهزة الأي أو إس لديك في مشاركة إتصال الإنترنت على الهاتف بكل سهولة مثل التي توجد في أنظمة الأندرويد، و لن تحتاج إلى إدخال كلمة مرور ما دامت الاجهزة تدعم هذه الخاصية.

ميزة Phone Calls: يمكنك الإتصال و تلقي المكالمات من أي جهاز أي أو إس و ليس فقط الأيفون ما دامت الأجهزة على إتصال.

ميزة Text Messages: بجانب إمكانية إرسال رسائل iMessages كما كان الحال، يمكنك الأن إرسال و إستقبال الرسائل النصية من أي جهاز آبل أيضاً.