قطاع السيارات يدفع أسهم أوروبا لأعلى مستوى في أسبوعين

اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بقيادة قطاع السيارات، إذ يتوقع المستثمرون اتفاقا محتملا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية التي تعيق النمو.

وتلقت العقود الآجلة التي تتأثر بالمؤشر ستوكس 600 الأوروبي مزيدا من الدعم وارتفعت 2.1 بالمئة، إذ قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل وواشنطن يتجهان إلى إبرام اتفاق تجاري محتمل يتضمن رسوما جمركية أمريكية أساسية 15 بالمئة على الواردات الأوروبية، وهو نصف المستوى الذي هدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأخرت المفاوضات بين الجانبين في الأسابيع القليلة الماضية، ويحرص المستثمرون على التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنقضي في أول أغسطس آب. وتخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن رسوم مضادة إذا فشلت المحادثات.

وأغلق المؤشر ستوكس مرتفعا واحدا بالمئة ليسجل أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ ما يقرب من شهر بعد إبرام اليابان اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات في وقت سابق اليوم.

وقال ستيف سوسنيك كبير محللي السوق لدى (إنتراكتيف بروكرز) “إحدى الفرضيات التي تقوم عليها الأسواق العالمية هي أن بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية، فلن تكون سلبية مثلما كان يُخشى”.

وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك 40 الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من 1.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات السيارات الأوروبية 3.7 بالمئة وسجلت أكبر ارتفاع يومي منذ ما يقرب من شهر، مقتفية أثر الارتفاع الحاد الذي سجلته بعض الشركات الآسيوية المنافسة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل (ستيلانتس) و(مرسيدس بنز) و(فولكس فاجن) و(بورشه) بنسبة تتراوح بين 6.1 و7.3 بالمئة.