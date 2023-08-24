قطعة إلكترونية مميزة من سوني لعشاق "PlayStation"

أعلنت سوني عن وحدة الألعاب المحمولة “PlayStation Portal” التي صممتها لمحبي ألعاب الفيديو وعشاق “PlayStation”.

وحصلت “PlayStation Portal” على شاشة LCD بمقاس 8 بوصات بدقة عرض FHD وتردد يعادل 60 هيرتزا، وزودت بقبضات تحكم مريحة وصغيرة يمكن وصلها مع الشاشة أو فصلها عنها للتحكم بالألعاب لاسلكسا.

ويمكن لهذه القطعة الإلكترونية المميزة الاقتران مع منصات “PlayStation 5” لاسلكيا عبر شبكات Wi-Fi وتشغيل الألعاب الموجودة في تلك المنصات على شاشتها الصغيرة.

وحصلت هذه المنصة على تقنيات “DualSense” بما في ذلك ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية، كما جهّزت بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ولكنها لا تدعم ألعاب الواقع الافتراضي التي تتطلب سماعة رأس PS VR2 و ألعاب البث السحابي عبر “PlayStation Plus Premium”.

ومن المفترض أن تطرحها سوني في الولايات المتحدة بسعر 200 دولار تقريبا، أما سعرها في أوروبا فيفترض أن يكون 220 يورو تقريبا.