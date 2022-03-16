قفزة جديدة.. بيتكوين تلتقط أنفاسها

شهد صباح الأربعاء ارتفاعاً في أسعار العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين حيث قفزت بنسبة 3.55% تقريباًـ لتعود مجدداً إلى أعتاب الـ 40 ألأف دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 3.26%، ليصل حجمها إلى 1.77 تريليون دولار، مسجلة حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 87.52 مليار دولار.

يشار إلى أن المسؤولون في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي صوتوا الاثنين الماضي على إطار عمل الأسواق في العملات الرقمية والمعروف باسم قانون MiCA وهو تشريع أوروبي لتنظيم العملات الرقمية والذي كان من المفترض أن يفرض حظرا على بيتكوين.

وصوتت اللجنة برفض القاعدة المقترحة التي كان من الممكن أن تحظر عملة بيتكوين في جميع أنحاء الاتحاد، وهو ما يجعل هذا البند الذي كان من المفترض أن يحظر بيتكوين خارج الإطار التنظيمي للعملات الرقمية بأوروبا، ولكن تم وضع مقترح جديد لحماية المستهلكين وجعل تعدين البيتكوين والعملات الرقمية أكثر استدامة.

ولقد وافق أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح إطار قانوني موحد لتنظيم العملات الرقمية داخل الاتحاد والذي يشمل تدابير حماية المستهلك والضمانات ضد التلاعب بالسوق والجرائم المالية.

ولكن لتقليل الانبعاثات الكربونية، طالب أعضاء البرلمان من المفوضية الأوروبية بتضمين تعدين العملات الرقمية في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة بحلول عام 2025.

أسعار العملات الرقمية اليوم

البيتكوين تجاوزت مستوى 40218.35 دولار، بنسبة ارتفاع 4.73% عن آخر سعر إغلاق، كما زادت القيمة السوقية لتصل إلى 754.079 مليار دولار.

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.99% مسجلًا 2673.45 دولار.

وزاد سعر الريبل XRP بنحو 2.75% إلى مستويات 0.7702 دولار.

وانخفض سعر عملة تيرا لونا LUNA/USD بنحو 1.89% لتسجل مستويات 89.33 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.85% لتسجل 0.8108 دولار.

وارتفع سعر سولانا Solana بنسبة 5.35% إلى مستوى 83.46 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot ما نسبته 7.31% إلى مستويات 18.36 دولار.

وكسبت دوجكوين DOGE/USD بنسبة 2.75% إلى مستويات 0.1144 دولار.