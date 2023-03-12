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"قفزة كبيرة".. طرح سيارة "توغ" التركيّة للبيع الأسبوع المقبل

منذ دقيقة واحدة
سيارة "توغ" التركيّة

سيارة "توغ" التركيّة

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أعلن نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، أن السيارة الكهربائية المحلية “توغ” ستطرح للبيع خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته السبت، في فعالية لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا “موصياد”، في مدينة إسطنبول.

وأشار كاجر إلى أنّ تركيا أصبحت اليوم قاعدة الإنتاج اللامعة في منطقتها، وأنها بصدد تحقيق قفزة كبيرة في الفترة المقبلة، وقال: “أصبحت تركيا اليوم رابع أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والرابع عشر على مستوى العالم، وأمامنا الآن نافذة فرص كبيرة”.

وأضاف: “سيارة تركيا توغ ستطرح للبيع الأسبوع المقبل بإذن الله. سوف تلتقي توغ بشعبنا في الأيام المقبلة”.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانًا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية “توغ”.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع “توغ” 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

 

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