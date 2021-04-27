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قفزة "مذهلة" في مبيعات تسلا للسيارات الكهربائية

27 - أبريل - 2021
سيارات تسلا

سيارات تسلا

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رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ، حققت “تسلا” قفزة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقما كشفت بيانات رسمية من الشركة.

وقالت “تسلا” إنها باعت خلال الفترة المذكورة نحو 185 ألف سيارة كهربائية، أي ما يقترب من ضعف الرقم الذي تم بيعه في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية، سجلت الشركة عددا قياسيا من عمليات التسليم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس.

وارتفعت إيرادات “تسلا” في الربع الأول إلى 10.39 مليار دولار، من 5.99 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.

وقال المدير التنفيدي مؤسس الشركة إيلون ماسك، إن هذه الفترة شهدت “بعضا من أصعب تحديات سلسلة التوريد التي واجهناها في تسلا”.

وكشفت الشركة أنها تتوقع أن يتجاوز نمو مبيعاتها هذا العام 50 بالمئة، وأنها في طريقها لبدء الإنتاج والتسليم في مصانعها في تكساس وبرلين.

وتسعى “تسلا” إلى تعزيز الثقة ببرامج القيادة الذاتية، تزامنا مع فحص من قبل المحققين الفيدراليين الأميركيين بعد 28 حادثا لسياراتها في الولايات المتحدة.

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