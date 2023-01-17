قمر صناعيّ جديد "لاستشعار الأرض عن بعد"

أعلنت الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، أن البلاد تعمل مع موسكو لإطلاق قمر جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وحول الموضوع قال مدير مؤسسة نظم المعلومات الجغرافية التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، سيرغي زولوتوي: “من المقرر إطلاق القمر الصناعي الروسي البيلاروسي لاستشعار الأرض عن بعد عام 2028”.

أضاف: “توجد خطط لتسريع موعد إطلاق القمر المذكور، لكن الأمر يعتمد على شراء المكونات المطلوبة للمشروع، 90% من المكونات التي صنعها منها القمر هي مكونات محليّة”.

وتبعًا لزولوتوي “يجري العمل على وضع التصاميم لهذا القمر حاليا، وأن القرار بمواصلة تمويل المشروع قد تمّ اتخاذه من قبل الجانب الروسي، في بيلاروسيا يجري تنسيق داخلي مع الوكالات الحكومية المعنية بهذا الأمر”.

كانت وسائل إعلام روسية قد أشارت سابقًا إلى أن البدء بمشروع القمر المذكور كان قد أجّل مرات عدة، كما ذكر مدير مؤسسة “روس كوسموس” يوري بوريسوف سابقا أن المشروع سيبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير 2023.