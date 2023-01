قمر صناعي متقاعد يصطدم بالأرض اليوم !

يدخل قمر صناعي متقاعد تابع لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، الغلاف الجوي للأرض، مساء اليوم الأحد 8\1\2023.

ويتوقع المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أن القمر الصناعي المعروف باسم “Earth Radiation Budget Satellite”، أو اختصارا ERBS، ويبلغ وزنه 5400 رطل “2450 كيلوغرام”، سيعود إلى الأرض يوم الأحد نحو الساعة 6:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة “الساعة 11 مساء بتوقيت غرينتش”.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.

The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4

— NASA Earth (@NASAEarth) January 6, 2023